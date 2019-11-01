Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبرزها الحبس 5 سنوات .. تعرف على عقوبة أسما شريف منير بعد وصفها الشعراوي بـ المتطرف

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:52 م
تعرف على عقوبة أسما
تعرف على عقوبة أسما شريف منير بعد وصفها الشعراوي بـ المتطرف
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
لا يزال مسلسل التطاول على الرموز الدينية والتاريخية مستمرا، فتارة تلو الأخرى يخرج علينا أحد الأشخاص يوجه اتهامات وسباب لشخصيات، كان لها يد بارزة في تحول المجتمع للأفضل، ولا يزال لها أيادٍ بيضاء إلى الآن.

وكانت آخر الإساءات، تلك التي شنتها أسما شريف منير على الشيخ الشعراوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفت فيها الإمام بـ "المتطرف"، الأمر الذي دفع الجميع للتعبير عن استيائهم من ابنة الفنان شريف منير، بل أن الأمر تطور لأن يكون هناك تحركات برلمانية ضدها، سواء من خلال التنديد أو اتخاذ إجراءات قانونية.

وطالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق القانون الذي يجرم الإساءة للشخصيات العامة، حتى لو يتم إصدار نص جديد وخاص بمعاقبة المسيئين للشخصيات التاريخية، والذ قدمه النائب عمر حمروش للبرلمان من قبل، والذي ينص على:

- المادة الأولى:
يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

- المادة الثانية:
يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

- المادة الثالثة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

- المادة الرابعة:
يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات، وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية.

- المادة الخامسة:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأدان النائب اسماعيل نصر الدين، التصريحات الصادرة عن الإعلامية أسما شريف منير، والتي وصفت فيها الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه "متطرف"، ووصفها بأن "غير مسؤولة وجاهلة"، محذرًا من انتشار الإساءات الموجهة للرموز الدينية.

وقال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتوجه ببيان عاجل للبرلمان بخصوص الإساءة للشخصيات الدينية والرموز المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، شهد له العالم كله، وله أيادٍ بيضاء في نشر الدين الإسلامي الوسطي، وأي محاولة للنيل منه، فهي محاولات جاهلة وفاشلة.

من جهتها، قالت النائبة آمنة نصير، إن أسما شريف منير، تريد عمل "بروباجندا"، لنفسها من خلال التطاول على الشيخ محمد متولي الشعراوي، معبرة عن استيائها من تلك التصريحات الصادرة عنها.

ووصفت تلك التصريحات بغير اللائقة والتي يجب أن يتم التغاضي عنها، لأن صاحبتها لا تريد من ورائها إلا الشهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجن مشدد وغرامات ضخمة.. كيف تواجه الحكومة مهربي الآثار والمتاجرين بها

بعد وصفها لـ الشعراوي بـ المتطرف | تحرك عاجل من البرلمان ضد أسما شريف منير

ترشيحاتنا

تحذير للزوجات.. تصوير الملابس والمأكولات ونشرها على الإنترنت يخرب البيوت

طليقة ملك ماليزيا السابق تكشف عن وجه ابنها لأول مرة أمام العالم.. فيديو

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

في ذكراه.. شاهد آخر صورة لـ وديع الصافي قبل وفاته

حياة عمرو يوسف .. كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة

ماسكة إيده.. شاهد | أحدث ظهور لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في عش زوجية كندة ويوسف

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

جريمة بدون عقاب.. مقتل طفلة والجاني لن يسجن يوما واحدا

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

عايزاه يحللها التاتو ... ثورة ضد نجلة شريف منير بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان

أول تعليق من أسما شريف منير بعد الهجوم عليها بسبب الشيخ الشعراوي

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

بتكلم من غير حساب.. أسما شريف منير تعتذر بعد وصف الشعراوي بـ المتطرف

نجوم الرياضة ضحايا الـ كوميكس.. باسم مرسي أبرزهم والمنافسة تشتعل بين مرتضى والقيعي

بعد وصفها لـ الشعراوي بـ المتطرف | تحرك عاجل من البرلمان ضد أسما شريف منير

بعد هجوم بنت شريف منير على إمام الدعاة .. ماذا قال شيخ الأزهر عن الشيخ الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ سبب تافه.. أب يطعن رضيعه حتى الموت ويحاول قتل شريكة حياته

مع هيكل عظمي.. بيلا حديد تحتفل بـ الهالوين بإطلالة بدائية غير متوقعة

شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين