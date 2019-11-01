أبرزها الحبس 5 سنوات .. تعرف على عقوبة أسما شريف منير بعد وصفها الشعراوي بـ المتطرف

لا يزال مسلسل التطاول على الرموز الدينية والتاريخية مستمرا، فتارة تلو الأخرى يخرج علينا أحد الأشخاص يوجه اتهامات وسباب لشخصيات، كان لها يد بارزة في تحول المجتمع للأفضل، ولا يزال لها أيادٍ بيضاء إلى الآن.



وكانت آخر الإساءات، تلك التي شنتها أسما شريف منير على الشيخ الشعراوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفت فيها الإمام بـ "المتطرف"، الأمر الذي دفع الجميع للتعبير عن استيائهم من ابنة الفنان شريف منير، بل أن الأمر تطور لأن يكون هناك تحركات برلمانية ضدها، سواء من خلال التنديد أو اتخاذ إجراءات قانونية.



وطالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق القانون الذي يجرم الإساءة للشخصيات العامة، حتى لو يتم إصدار نص جديد وخاص بمعاقبة المسيئين للشخصيات التاريخية، والذ قدمه النائب عمر حمروش للبرلمان من قبل، والذي ينص على:



- المادة الأولى:

يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.



- المادة الثانية:

يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.



- المادة الثالثة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.



- المادة الرابعة:

يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات، وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية.



- المادة الخامسة:

ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأدان النائب اسماعيل نصر الدين، التصريحات الصادرة عن الإعلامية أسما شريف منير، والتي وصفت فيها الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه "متطرف"، ووصفها بأن "غير مسؤولة وجاهلة"، محذرًا من انتشار الإساءات الموجهة للرموز الدينية.



وقال النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتوجه ببيان عاجل للبرلمان بخصوص الإساءة للشخصيات الدينية والرموز المصرية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، شهد له العالم كله، وله أيادٍ بيضاء في نشر الدين الإسلامي الوسطي، وأي محاولة للنيل منه، فهي محاولات جاهلة وفاشلة.



من جهتها، قالت النائبة آمنة نصير، إن أسما شريف منير، تريد عمل "بروباجندا"، لنفسها من خلال التطاول على الشيخ محمد متولي الشعراوي، معبرة عن استيائها من تلك التصريحات الصادرة عنها.



ووصفت تلك التصريحات بغير اللائقة والتي يجب أن يتم التغاضي عنها، لأن صاحبتها لا تريد من ورائها إلا الشهرة.