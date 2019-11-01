محمود وحيد يشارك في المران الجماعي للأهلي

شارك محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.



وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.



وأدي الأهلي تدريباته مساء اليوم واشتملت على جانب بدني وخططي في إطار استعدادات الفريق بالمعسكر التدريبي الذي يقام في دبي، ويستمر إلى الأربعاء المقبل.







