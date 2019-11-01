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أخبار البلد

الأنبا باخوم يجتمع مع أسر الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:18 م
صدى البلد
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سامح سلام
اجتمع الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية اليوم، مع أسر الإيبارشية البطريركية وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي وذلك تحت رعاية الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

حضر اللقاء خدام اجتماعات الأسر برعايا القاهرة ممثلين لعشرة رعايا تحت عنوان "هلم نبني معا".

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي ثم قام الأنبا باخوم انطلاقًا من المشروع الروحي للإيبارشية لهذا العام بالتأكيد على عمل الرب فينا ليحولوا الى سكنى قدسه ، فنحن بيت الرب .

وأعقب اللقاء، تم عقد حوار مع خدام الاجتماعات وعرض أمنياتهم وتساؤلاتهم، كما تناول الحوار إنجازات، ومشكلات اجتماعات الأسر بالرعايا، ثم تم اللقاء التكوينى القيادي تحت عنوان ( بناء الجماعة ) مع الدكتور نادر بيدروس.

واختتم اليوم بلقاء تكوينى مع الأب أوغسطينوس موريس تحت عنوان ( يسوع المسيح قائد لجماعته)، وفي نهاية اليوم وبعد وقت السمر اختتم اليوم ليكون اللقاء نقطة انطلاق للعمل من أجل اجتماعات الأسر بالكنائس.
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