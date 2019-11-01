أهم سيلفي في حياتي.. إيمان العاصي تتألق بـ فستان جريء داخل الأسانسير

شاركت الفنانة إيمان العاصى، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت إيمان العاصى، بفستان طويل باللون الأزرق ومطرز بالأحجار الملونة، ودون أكمام يبرز عن جمالها وأنوثتها، وأختارت ساعة باللون الفضى وقرط صغير لإكمال إطلالتها.



وقامت إيمان العاصى، بتسريح شعرها على طريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، واعتمدت على اللون البنى والرموش الاصطناعية للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح.



وعلقت على الصورة قائلة: "أهم سيلفى فى حياتى سيلفى الأسانسير".