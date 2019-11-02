أخبار الفن.. أسما شريف منير تعتذر بعد أزمة الشعراوي.. إصابة محمد منير.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:نشرت أسما شريف منير، منشورًا مطولًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت من خلاله اعتذارًا بعد وصفها لفضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف، وأكدت أنها لم تقصد تقييم الشعراوي، أو الإساءة إليه.نشرت كنزي عمرو دياب، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها خلال احتفالها بـ الهالووين، ليلة أمس الخميس.نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، أعلن من خلالها حصوله على لقب جد للمرة الثانية، بعدما رزقت ابنته شروق بمولدها الأول الذي اسمته مُراد.نشر الفنان عمرو سعد صورة له من داخل "الجيم" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيها ترتدي الحجاب والعباءة الخليجية، لتثير الجدل بين متابعيها.أكد الفنان شريف منير أن ابنته أسما لم تقصد الإساءة إلى الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، إذ أنها لم تستطع أن تعبر عن ما تقصده بطريقة صحيحة.قالت مقدمة حفل الكينج محمد منير، المقام الليلة الجمعة 1 نوفمبر، إنه تعرض لـ انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، لكنه تغلب على أوجاعه وأحيا حفله على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.