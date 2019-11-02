بـ بدلة بات مان .. بيلا حديد فى أحدث جلسة تصوير بهاتفها الخاص

نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد صور لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة باد مان، حيث قامت بإلتقاط مجموعة من الصور بهاتفها الخاص .
وظهرت بيلا حديد ببدلة جلد سودا باد مان ، وقامت بالظهور فى أحدى الصور وهي تخرج لسانها من وجة باد مان .
فيما اختارت بيلا حديد بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها ، مع وضع اللون الكشميري كاحمر شفاه، وهو ما تناسب بشكل كبير مع ملامحها الرقيقة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وظهرت بيلا حديد ببدلة جلد سودا باد مان ، وقامت بالظهور فى أحدى الصور وهي تخرج لسانها من وجة باد مان .
فيما اختارت بيلا حديد بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها ، مع وضع اللون الكشميري كاحمر شفاه، وهو ما تناسب بشكل كبير مع ملامحها الرقيقة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..