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مرأة

بـ بدلة بات مان .. بيلا حديد فى أحدث جلسة تصوير بهاتفها الخاص

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:34 ص
بيلا حديد
بيلا حديد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد صور لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة باد مان، حيث قامت بإلتقاط مجموعة من الصور بهاتفها الخاص .

وظهرت بيلا حديد ببدلة جلد سودا باد مان ، وقامت بالظهور فى أحدى الصور وهي تخرج لسانها من وجة باد مان .

فيما اختارت بيلا حديد بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها ، مع وضع اللون الكشميري كاحمر شفاه، وهو ما تناسب بشكل كبير مع ملامحها الرقيقة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



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