سفير مصر يكشف تفاصيل عرض 150 قطعة لتوت عنخ أمون بمتحف لندن.. فيديو

قال طارق عادل سفير مصر في لندن، إنه سيتم تنظيم حدثين كبيرين في لندن، الأول هو افتتاح معرض توت عنخ أمون، والذي سيستمر لمدة 6 أشهر.



وأضاف طارق عادل، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "رشا مجدي" على فضائية "صدي البلد"، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل، ستنطلق فعاليات بورصة لندن للسياحة، والتي ستشارك فيه وزيرة السياحة.



وأوضح سفير مصر في لندن، أنه من المقرر حضور وزير الآثار، لافتتاح معرض توت عنخ أمون في لندن، مشيرا إلى أن اختيار مكان المعرض تم بالتعاون مع الجهة المصرية المسؤولة وهي وزارة الآثار.



وأكد طارق عادل، أن المعرض سيضم 150 قطعة أصلية للملك توت عنخ أمون، وسيكون المعرض بالكامل مقصورا على مقتنيات توت عنخ أمون.

