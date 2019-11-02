صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكولا مع جامعة القاهرة التكنولوجية لتدريب الطلاب

وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون ثنائي مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بحضور كل من الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتور محمود نعمة الله القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.



وقال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم،إن البروتوكول يتيح تفعيل التعاون المشترك بين مجمع الأميرية التكنولوجي التابع للصندوق، والجامعة التكنولوجية من تدريب الطلاب بالمعامل والورش الموجودة بالمجمع، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس.



وأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني وإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وفي إطار الجهود التي يبذلها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بالمراحل التعليمية المختلفة، من أجل تنمية المجتمع وإعداد خريجين فنيين وتكنولوجيين ذوي مهارة عالية تتماشى مع المعايير القومية والدولية للمهارات والمعارف وبمشاركته مع العديد من الجهات التعليمية محليا ودوليا.



من جانبه، قال الدكتور محمود نعمة الله القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الدراسة بدأت بالجامعة العام الدراسي الحالي 2019/2020، كواحدة من ثلاث جامعات تكنولوجية تم افتتاحها هذا العام للارتقاء بمستوى التعليم التكنولوجي ولإمداد سوق العمل المحلي والدولي بالكفاءات الفنية المدربة على نظم الجدارات.



وأضاف أن الجامعة تمنح خريجيها درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.