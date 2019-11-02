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فن

صلاح عبد الله: فيلم صندوق الدنيا مفاجأة للجمهور.. وعمرو القاضي غفلني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
فيلم صندوق الدنيا
فيلم صندوق الدنيا
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آيه عاطف
أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا وقام بتصوير معظم المشاهد جمعته بالفنانة رانيا يوسف؛ مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوات التي قدمها من قبل.

وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءة السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته. وأضاف أنه تحمس أكثر للفكرة والعمل بعد علمه ان الشركة المنتجة هي شركه "KEMET Film Production" وان فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولى الإنتاجية للفنان عمرو القاضي الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكي يضمن ايمان الفنانين بالعمل وأهميته.

ووجه كلمة لعمرو القاضي، حيث تمنى له التوفيق وأثنى على أدائه المميز في التمثيل وثقته في نجاحه أيضا كمنتج لأنه يسعى للنجاح والتميز وحرصه على مشاركة الفيلم في مهرجانات دولية.

ورفض الفنان صلاح عبدالله الإفصاح عن تفاصيل دوره في الفيلم الذي يتوقع نجاحه لانه اجتماعي ويواكب فئات المجتمع إضافة للاختيار المميز لفريق العمل وأشاد بدور الفنانة رانيا يوسف واكد انها فنانة فوق الوصف ومتميزة في عملها.

فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production".
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