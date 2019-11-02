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رياضة

شباب الأهلي يواجه أسوان غدا في دوري الجمهورية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ ضيفه أسوان غدًا الأحد، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من دوري الجمهورية.

يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه في دوري الجمهورية، لذلك سيبحث عن فوز جديد أمام أسوان، من أجل استمراره منفردًا بصدارة الترتيب.
ولم يتعرض الأهلي لأية هزيمة خلال الموسم الحالي، حيث يمتلك ٢٣ نقطة في رصيده جمعهم من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراتين.
تعادل الأهلي مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، مسجلًا ٢٦ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٠ أهداف.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.
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