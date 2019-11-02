الفصل الأخير.. أبرز مشاهد مطاردة أبو بكر البغدادي قبل مقتله.. فيديو

عرضت قناة «العربية» فيديو يتضمن أبرز مشاهد مطاردة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعنوان «الفصل الأخير» أظهرت فيه قصة البحث والمطاردة لزعيم أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم.



وأظهر الفيديو أبرز شخصيات ساهمت في سقوط زعيم تنظيم داعش بينهم زوجات قيادات في التنظيم رافقن البغدادي مؤخرا، وتفاصيل وثائقية عن حياة أبو بكر البغدادي خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح الفيديو تفاصيل تعرض لأول مرة عن زعيم تنظيم داعش والاعترافات التي حصلت عليها القوات العراقية من معتقلين تابعين لداعش في سجونها، وكان لها أبرز الأثر في نجاح القوات الأمريكية في الإيقاع به.



كان الرئيس الأمريكي قد أعلن منذ أيام أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في إحدى البلدات بريف إدلب بسوريا، موضحا أن القوة التي شاركت في العملية لم تصب بأي إذى باستثناء أحد الكلاب المشاركة فيها.