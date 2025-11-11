قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحرك عاجل لضبط الأسعار.. وخبر يهم المصريين عن تصدير الغاز | تصريحات قوية لمتحدث الحكومة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

وجه  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري سواء فيما يتعلق بضبط الأسعار او بدء تصدير الغاز .

تصدير شحنات من الغاز 

 على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم بشأن إعادة تصدير شحنات الغاز، قائلاً:"رئيس الوزراء تحدث عن إعادة تصدير شحنات الغاز في معرض رده على سؤال طرحه أحد الصحفيين، موضحًا أن مصر أنشأت قاعدة مهمة وكبيرة لتسييل الغاز وتصديره، ومع التطورات الأخيرة وبدء عمليات الاستكشاف الجديدة وزيادتها، إضافة إلى استيراد مصر لشحنات غاز من الدول المجاورة ضمن تعاقداتها، بدأنا في تصدير شحنات محدودة من الغاز لتحقيق قيمة مضافة."

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بدأنا بالفعل في إعادة تصدير بعض الشحنات ولو بعدد محدود من الوحدات، وهذا يعطي صورة إيجابية بأن مصر عادت لتصدير الغاز مرة أخرى، حتى وإن كانت الكميات محدودة، ومع زيادة الإنتاج وورادات الغاز سنعود تدريجيًا لمعدلات التصدير الطبيعية مستقبلًا."

وسألته الإعلامية لميس الحديدي:"هل هذا التصدير يأتي التزامًا تعاقديًا؟ أحيانًا يكون هناك التزام بعدد معين من الشحنات أو التزام فني إجباري حتى لا تتوقف وحدات تشغيل الغاز؟"فأجاب الحمصاني:"بصفة عامة، هناك بعض التعاقدات التي تتضمن التزامات محددة."

وتابع الحمصاني: "تصدير الغاز لا يعني أننا نصدر كميات كبيرة في الوقت الحالي، بل هي شحنات بسيطة بدأت في الخروج. التركيز الأساسي الآن هو على تكثيف أعمال الاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعد أن تم بناء قاعدة ضخمة لتسييل الغاز."

وتابع:"التصدير تراجع الفترة السابقة  مع انخفاض الإنتاج في الفترات الماضية، ووزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودًا كبيرة لإعادة مستويات الإنتاج كما كانت سابقًا لتغطية الاحتياجات المحلية أولًا، ومع التطور وزيادة الإنتاج تتم إعادة معدلات التصدير تدريجيًا. الفكرة قائمة على موازنة دقيقة بين الاحتياجات المحلية والتعاقدات الخارجية في مجال تصدير الغاز، وهناك جزء يرتبط بما يرد من الدول المجاورة في إطار عمليات التسييل وإعادة التصدير."

جهود ضبط الأسعار 


كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود الحكومة في التعامل مع ارتفاع أسعار الزيوت، قائلاً:"رئيس الوزراء شدد على أهمية متابعة الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، ووزارة التموين تتابع الأسواق وتقوم بدور رقابي بشكل مستمر، ومن خلال مبادراتها مع القطاع الخاص يتم التدخل عند حدوث أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، سواء في الزيوت أو غيرها من السلع، لوقف تلك الزيادات."

وأضاف الحمصاني ":"التدخل يتم من خلال نقطة أساسية، وهي زيادة الإتاحة، فكلما زادت الإتاحة في الأسواق انعكس ذلك في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لإقامة معارض وتقديم خصومات دورية."

خدمات تتاح رقميا فقط 

وعن الخدمات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أعلن إيقاف تقديمها للمواطنين بشكلها التقليدي والاكتفاء بتقديمها عبر المنصات الرقمية، علق المستشار الحمصاني قائلاً:"هذا الملف محل دراسة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل عرض وزير الاتصالات على رئيس الوزراء حجم التطور في منصة مصر الرقمية وعدد الخدمات التي يتم تقديمها."


وأضاف:"ومع ذلك، تمت ملاحظة أن بعض الخدمات لا يزال المواطن المصري يحرص على الحصول عليها بشكل مباشر من خلال التوجه إلى الجهة المعنية، مثل شهادات الميلاد وكافة الوثائق التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالتالي هناك حاجة لتشجيع المواطنين على الإقبال على خدمات المنصة، سواء عبر توعيتهم بالخدمات التي تقدمها وان هناك مواطنين لا يزالون ليسوا على دراية كاملة بها  أو من خلال البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات عبر منصة مصر الرقمية في إطار دعم التحول الرقمي."


وختم الحمصاني قائلاً:"أما بشأن أبرز الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالطريقة التقليدية، فهي قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة الاتصالات، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً بوقت كافٍ، وسوف  تقدم عبر منصة مصر الرقمية بكفاءة عالية، مع إخطار المواطنين بوضوح، مثلاً: هذه الخدمة اعتباراً من تاريخ محدد سيقتصر تقديمها عبر منصة مصر الرقمية."


الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك إستراتيجية أشمل للاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، وهي إستراتيجية ضخمة تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتشمل التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتوفير البنية التحتية اللازمة لها."


وأضاف:"بالنسبة لنقطة الطاقة، فهي بالفعل نقطة مهمة، إذ قد يحدث ارتفاع مؤقت في الطلب على الطاقة، لكن هذه المسألة تُدرس بشكل شامل لضمان تحقيق توازن بين كمية الوقود المستورد لمختلف أنواع السيارات وبين التحول إلى السيارات الكهربائية. فالتوجه نحو السيارات الكهربائية يسهم في خفض الانبعاثات الضارة، وهو الاتجاه الذي يسير فيه العالم اليوم."


وأكمل الحمصاني:"مصر، في إطار حرصها على دعم صناعة السيارات بشكل عام، والسيارات الكهربائية بشكل خاص، قررت إعطاء هذا المجال أولوية كبيرة، والتوسع فيه، وتقديم حوافز ومزايا لجذب الشركات العاملة في هذا القطاع، لأن المحصلة النهائية إيجابية من جميع الجوانب. فالوفر الناتج عن تقليل استيراد الوقود التقليدي للسيارات العادية سيكون أكبر من حجم الطاقة المطلوبة لتشغيل السيارات الكهربائية."

الحكومة متحدث الحكومة مصر مدبولي مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الانتخابات الحالية تتميز بالحيوية والاهتمام بشكل غير تقليدي

اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

رئيس العربية للتصنيع: الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة موجودة بالمعارض

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد