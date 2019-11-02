راجل و4 قمرات.. أحمد زاهر بصحبة زوجته وروجينا وشيماء سيف وشيري

نشر الفنان احمد زاهر صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من مهرجان بي يوند السينمائي الدولي، للأفلام القصيرة بالكويت.وظهر احمد زاهر بصحبة الفنانة روجينا وشيماء سيف وزوجته وشيرى عادل، وعلق قائلًا "راجل واربع قمرات ".يذكر ان مهرجان بي يوند السينمائي الدولي، للأفلام القصيرة بدأت فعالياته امس بدولة الكويت، وتستمر لمدة أسبوع.يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.