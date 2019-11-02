ضبط 2400 عبوة حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة تموينية مكبرة على مصانع ومعارض حلوى المولد لضبط المخالفين بمراكز ومدن المحافظة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بشن حملة مكبرة لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الإدارة ومعاونوه أسفرت عن ضبط 2400 عبوة حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع حلوي بقرية شبرا بابل التابعة لمركز السنطة ملك المدعو " ك ح م" 24 سنة مقيم ذات العنوان.



تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.