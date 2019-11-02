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مرأة

مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:41 م
صدى البلد
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نهى هجرس
انتشرت مجموعة من الصور حديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الفنانات فى الوقت الحالى، ومدى تشابه كل فنانة بفنانة أخرى من الزمن الجميل، وجاء الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع بأن بعض الفنانات يشبهون بعضهما، والبعض الآخر لا علاقة لهم ببعض، فمثلا جاءت أولًا الفنانة منى زكى ووجه التشابه الكبير بينها وبين سندريلا الشاشة سعاد حسنى، وكانت التعليقات إيجابية، وأن منى زكى تشبه الفنانة سعاد حسنى كثيرًا.

ثم جاءت المطربة إليسا وأنها تشبه الفنانة مديحة كامل بشكل كبير، وجاءت التعليقات حول جمال مديحة كامل الطبيعى، ووجود فرق كبير بينها وبين إليسا.

وأضافوا وجه الشبه بين الفنانة درة التونسية والفنانة شادية، وجاءت التعليقات مفيش شبه شادية ما شاء الله عليها.. ودرة ليها جمالها المميز.

وجاءت صورة الفنانة هبة مجدى والفنانة مريم فخر الدين ووجه الشبة بينهم، وجاءت التعليقات أنهم مش شبه بعض خالص ولكل شخص جماله وأنها تشبه والدتها جيهان نصر.

ثم صورة الفنانة ياسمين رئيس والفنانة فاتن حمامة، وجاءت التقليات بشكل قاسٍ حول الفنانة ياسمين رئيس، وأن فاتن حمامة ملاك السينما ومفيش حد زيها.

ثم صورة ريم مصطفى والشحرورة صباح، وهنا جاءت التعليقات بشكل مختلف وأن ريم مصطفى أحلى شكلًا من صباح بس صباح روحها أحلى من ريم.

وجمعوا بين الفنانة مى عز الدين والفنانة زبيدة ثروت، وجاءت التعليقات أنه لا يوجد وجه شبه بين الاثنين وأن الفنانة يسرا اللوزى هى التى تشبه زبيدة ثروت.

ثم صورة الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند رستم، وجاءت التعليقات أنهما يشبهان بعض فى التمثيل، ولكن من حيث الشبه لا يوجد مثل هند رستم.
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
مين أحلى.. ما بين الماضى والحاضر.. تعرف على شبيهات الممثلات
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