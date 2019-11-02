منع ضرب الطلاب أو استخدام العنف في المعاهد الأزهرية

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ، والشيخ عبد المجيد دومه الوكيل الشرعي ، اجتماعا مهما بحضور مديرى المراحل ورؤساء الأقسام التعليمية ، مع شيوخ معاهد المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بديوان عام منطقة القليوبية الأزهرية.



وتم التأكيد على منع ضرب الطلاب أو استخدام العنف ، وتفعيل دفتر السلوك وإرسال الإنذارات للطلاب لمن تجاوز المدة القانونية.



كما تم التشديد على تفعيل الأنشطة بكافة أنواعها داخل المعاهد ، وعدم الكتابة على جدران المعاهد من الداخل والخارج ، و العمل على ترشيد الكهرباء وعدم استخدام الغلايات الكهربائية ، والعمل على ترشيد المياه.



وتم التأكيد أيضا على تفعيل دفتر الأمن والتحقق من شخصية الزائرين ، و عدم دخول الدراجات البخارية والسيارات داخل المعاهد

وعدم خروج الإداريين للمنطقة دون خط سير ، والإهتمام بالتلاميذ الضعاف والعمل على رفع مستواهم الدراسي.