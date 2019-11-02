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مرأة

حلويات .. سالي عبدالسلام تتألق فى إطلالة جريئة بالاسود

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:46 م
سالي عبدالسلام
سالي عبدالسلام
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آلاء حسن
شاركت الاعلامية سالي عبد السلام صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت سالي عبدالسلام، بـ فستان أسود مجسم كت ونسقت معه شنطة يد متوسطة باللون الموف، وانتعلت سليبر أسود ملائما لإطلالتها.

ولم تتكلف سالي عبدالسلام، في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بخلخال وقرط رقيق لإكمال إطلالتها، ووضعت ميكب هادئا مناسبا لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الروز.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " حلويات "، وعلق الاخر " قمر"، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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