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مرأة

حب نفسك.. ملكة جمال مصر تتألق فى إطلالة جذابة بالدانتيل الأسود

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت ملكة جمال مصر ديانا حامد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بصورة جديدة لها

وأطلت ديانا حامد، بفستان باللون الأسود من الدانيل ابرز عن رشاقتها، وبأكمام طويلة تظهر أناقة التصميم، وتركت شعرها البنى منسدلًا على ظهرها بشكل أنيق وناعم

وأعتمدت ديانا حامد، على لمسات رقيقة من المكياج بالألوان الترابية الناعمة، ووضعت احمر شفاة باللون البيج الذى يتناسب مع لون بشرتها

وعلقت على الصورة.. حب نفسك
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