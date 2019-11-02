حب نفسك.. ملكة جمال مصر تتألق فى إطلالة جذابة بالدانتيل الأسود

شاركت ملكة جمال مصر ديانا حامد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بصورة جديدة لهاوأطلت ديانا حامد، بفستان باللون الأسود من الدانيل ابرز عن رشاقتها، وبأكمام طويلة تظهر أناقة التصميم، وتركت شعرها البنى منسدلًا على ظهرها بشكل أنيق وناعموأعتمدت ديانا حامد، على لمسات رقيقة من المكياج بالألوان الترابية الناعمة، ووضعت احمر شفاة باللون البيج الذى يتناسب مع لون بشرتهاوعلقت على الصورة.. حب نفسك