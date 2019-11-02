ملفات محورية على طاولة أسبوع التنمية المستدامة.. تفاصيل

تنطلق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة صباح غد الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل 6 نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة الكبري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويهدف المؤتمر إلى، توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، الإنطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، إضافة إلى ملاقاة الخطة الأممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.



ويستهدف المؤتمر حضور كبار المسؤولين ومتخذى القرار، المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، خبراء دوليين وعرب، المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين، الإعلام .



وعن المخرجات المتوقعة، التعرف على جهود مصر فى اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة، تعميق الرؤي المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات والخطط التى تمت أو الجاري اعدادها نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، وبناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار لكل من جامعة الدول العربية والشركاء فى إدارة ملف التنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العربية للتنمية المستدامة.



ومنذ عام 2016 أعطت جامعة الدول العربية اهتماما خاصا لخطة التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، للتأكد من تبنى صناع السياسات الحكومية لهذه الأهداف وجعلها جزءًا من استراتيجيات التنمية الوطنية، وقد أدت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية إلى إعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن هنا تأتى أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لبحث سبل دعم هذه الأهداف من خلال حضور ومشاركة أكثر من 1300 من كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. لذا تعتزم جامعة الدول العربية عقد النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام” بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2019.