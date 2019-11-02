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رياضة

ثنائي الأهلي ومهاجم الزمالك | نجوم ينتظرها التألق في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:34 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

واستعرض الموقع الرسمي للبطولة نجوما متوقعا لهم التألق في المباريات وجاء ابرزهم ثنائي الأهلي رمضان صبحي والمالي أليو ديانج ومصطفى محمد مهاجم الزمالك.

رمضان صبحي - مصر

يعد رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي، من ابرز اللاعبين في القارة السمراء، فتألق مع فريقه والمنتخب المصري خلال الفترة الماضية.

وسجل صبحي 3 أهداف مع الأهلي هذا الموسم، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأوليمبي.

- مصطفى محمد - مصر

يعد مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، أحد أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم في بطولة إفريقيا المقبلة، خاصة بعد أن قدم أداء مميزًا مع فريقه في بطولة الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف مع الزمالك هذا الموسم في البطولات المختلفة، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأوليمبي في ثلاثة لقاءات ودية خاضها.

أليو ديانج - مالي

يعد أليو ديانج، لاعب فريق الأهلي، أحد المواهب الإفريقية، وسيسعى جاهدا للظهور بشكل قوي خلال فعاليات البطولة من أجل الحصول على فرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي عقب نهاية البطولة.

وسجل ديانج هدفا وحيدا مع الأهلي حتى الآن، بسبب قلة مشاركاته إلا أنه أحد الأعمدة الأساسية مع منتخب بلاده.

- زواني - منتخب جنوب إفريقيا

يعد ثيمبا زواني لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي من أبرز اللاعبين في الساحة الإفريقية، فتألق مع فريقه والمنتخب الجنوب إفريقي خلال الفترة الماضية.

وسجل زواني 5 أهداف هذا الموسم مع فريقه صن داونز، كما أنه شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، والتي أقيمت في مصر أيضا.

كوابينا أوسو - غانا

يعد كوابينا أوسو لاعب قرطبة الإسباني، من أفضل المواهب الإفريقية الصاعدة بقوة على الساحة، فتألق مع فريقه ومنتخب غانا خلال الفترة الماضية.

سجل أوسو مع فريقه قرطبة ثلاثة أهداف بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، فيما سجل 4 أهداف مع المنتخب الأوليمبي الغاني، بالإضافة إلى أنه شارك مع المتتخب الغاني في بطوبة أمم إفريقيا الماضية والتي أقيمت في مصر.

إريك أوايوك - الكاميرون

يعد إيرك أوايوك، لاعب عثماني سبور التركي، من أبرز المواهب على الساحة الإفريقية، فتألق مع فريقه والمنتخب الكاميروني خلال الفترة الماضية.

وسجل إريك هدفًا وحيدًا مع فريقه هذا الموسم، بجانب تألقه مع المنتخب الاوليمبي الكاميروني.

كريستيان كوامي - كوت ديفوار

يعد كريستيان كوامي، لاعب فريق جنوى الإيطالي، من أهم المواهب الصاعدة في إفريقيا، فتألق مع فريقه والمنتخب الإيفواري في الفترة الماضية.

يرى البعض أن كوامي هو "دروحبا الجديد"، خاصة بعد تألقه اللافت في الفترة الماضية.

وسجل الإيفواري خمسة أهداف مع جنوى هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

باكاماني ماهلامبي - جنوب إفريقيا

لم يظهر باكاماني ماهلامبي، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي الحالي والأهلي السابق بصورة جيدة حتى الآن مع فريقه في البطولات المختلفة، لكنه يسعى للتألق في هذه النسخة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة لمساعدة فريقه في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 واستعادة مكانه في تشكيلة فريقه.
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