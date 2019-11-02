بـ الأحمر القصير.. سميرة سعيد تتألق بـ إطلالة جريئة على السوسيال ميديا

نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقةوظهرت بها سميرة سعيد، بجيب قصيرة باللون الأحمر، وقميص باللون الأبيض والأسود، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأحمر الذى يبرز جمال إطلالتها، مع تسريحة لشعرها مختلفة، فقامت برفع مجموعة من الخصلات على طريقة الكعكة، وتركت خصلات شعرها متطايرة بين كتفيهاوأعتمدت سميرة سعيد، فى المكياج على الألوان الترابية التى تتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الفاتح