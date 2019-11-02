أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:
ليفربول ملك الريمونتادا.. 4 مباريات قلب فيهم الريدز الطاولة على المنافس هذا الموسم
- واصل فريق ليفربول الإبتعاد بصدراة "البريميرليج" بتحقيقه فوزًا بشق الأنفس على مضيفه استون فيلا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية
- أصدر أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد - لاعب نادي بيراميدز ، بيانا إعلاميا ، ردًا على فيديو بثه أحمد عفيفي المحلل الرياضي والمتحدث السابق باسم بيراميدز
حارس مرمى جديد ينضم إلى صفوف الزمالك.. تعرف عليه
- خصص دراجون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، فقرة تدريبية لحراس المرمي وذلك على هامش المران المقام حاليا.
صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي
- كشف صالح جمعة نجم الاهلي حقيقة رحيله عن الفريق فى الميركاتو الشتوي القادم.
الدوري الإنجليزي.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول الدراماتيكى على أستون فيلا
- حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي استون فيلا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول ملك الريمونتادا.. 4 مباريات قلب فيهم الريدز الطاولة على المنافس هذا الموسم
- واصل فريق ليفربول الإبتعاد بصدراة "البريميرليج" بتحقيقه فوزًا بشق الأنفس على مضيفه استون فيلا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية
- أصدر أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد - لاعب نادي بيراميدز ، بيانا إعلاميا ، ردًا على فيديو بثه أحمد عفيفي المحلل الرياضي والمتحدث السابق باسم بيراميدز
حارس مرمى جديد ينضم إلى صفوف الزمالك.. تعرف عليه
- خصص دراجون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، فقرة تدريبية لحراس المرمي وذلك على هامش المران المقام حاليا.
صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي
- كشف صالح جمعة نجم الاهلي حقيقة رحيله عن الفريق فى الميركاتو الشتوي القادم.
الدوري الإنجليزي.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول الدراماتيكى على أستون فيلا
- حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي استون فيلا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.