Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:49 ص
سمية الخشاب و احمد
سمية الخشاب و احمد سعد
Advertisements
مصطفى كرم
سخر أحمد سعد من تصريحات طليقته سمية الخشاب ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب بعد الحكم بحبسها ٣ سنوات بتهمة إصدار شيك له بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

ونشر أحمد سعد صورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل المترو وعلق عليها قائلا "مش واخد بالي".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات: "سمية فضحتك" و"فين الطحال يا أحمد" و"وأنت كان إمتى بتاخد بالك".

وقالت سمية الخشاب في برنامج الحكاية مع عمرو اديب انها تنازلت عن جميع حقوقها لطليقها احمد سعد وكانت من الممكن أن تسجنه، موضحة ان الشيك كان متفق صرفه بعد فترة كبيرة لعدم وجود رصيد كاف بالبنك.
View this post on Instagram

''مش واخد بالي''

A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. هل انتهت خلافات سمية الخشاب مع أحمد سعد

في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

مش هاسيب حقى.. أول تعليق من سمية الخشاب بعد حصول أحمد سعد على حكم بسجنها 3 سنوات

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: انسان مش طبيعي وأقدر أسجنه.. فيديو

شال طحالها وسجنها.. تعليقات صادمة على حكم حبس سمية الخشاب 3 سنوات

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب بـ 12 كلمة حرص عليها الرسول

ده أكيد عفريت ومش هروح الأوتيل ده تاني .. محمد رمضان يشعل السوشيال بصورة غريبة.. شاهد

ب2 جنيه وبدون ألم .. حيل مجربة تخلصك من شعر الوجه

الباز يرد الجزيرة بعد عرض خناقة طالبة وعميد حقوق طنطا.. فيديو

لحظة عبور القطار.. إيمان الحصري تعرض فيديو صادما لـ سقوط طفل من والده على القضبان

شال طحالها وسجنها.. تعليقات صادمة على حكم حبس سمية الخشاب 3 سنوات

Advertisements

طالب ثانوي يضرب مدرّسة داخل فصل في مشاجرة دموية | فيديو صادم

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

متهم فى 41 قضية .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى اسوان

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

دعاء جلب الرزق.. أدعية وأذكار رددها تجلب المال وتقضي الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب