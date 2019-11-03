مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

سخر أحمد سعد من تصريحات طليقته سمية الخشاب ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب بعد الحكم بحبسها ٣ سنوات بتهمة إصدار شيك له بدون رصيد قيمته مليون جنيه.ونشر أحمد سعد صورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل المترو وعلق عليها قائلا "مش واخد بالي".ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات: "سمية فضحتك" و"فين الطحال يا أحمد" و"وأنت كان إمتى بتاخد بالك".وقالت سمية الخشاب في برنامج الحكاية مع عمرو اديب انها تنازلت عن جميع حقوقها لطليقها احمد سعد وكانت من الممكن أن تسجنه، موضحة ان الشيك كان متفق صرفه بعد فترة كبيرة لعدم وجود رصيد كاف بالبنك.