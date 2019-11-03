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فن

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب: "أنا بتعامل مع أهم بنوك في مصر، وأن هذا الشيك كان تخليص حسابات زوجية بيننا، وكان قبل ما نتطلق طلعت الشيك ده وانا ليا عندة حقوق كتير أوي مطلبتهاش منه لحد دلوقت، ومفكرتش أن أسجنه أو أبلغ عنه وأنا كنت ممكن أقدر أسجنه".

وتابعت سمية الخشاب أنها كانت من الممكن أن تقاضيه وتعرضه للحبس بعد الاعتداء عليها بوحشية أدى إلى نزيف حاد بالطحال، قائلة: "دا واحد مش طبيعي وبيقول ايه يعني طحال دا ملهوش لازمة ".

وذكرت سمية الخشاب: "الشيك بسبب وجود حسابات بيننا وخلصناها بأمانة ربنا وقولتله ده اللي ليك عندي واتفضل وقولتله استني قبل ما تصرف الشيك لأني برة مصر ومعنديش رصيد يكفي.. هي مش قضية مرعبة ولا حاجة رجال أعمال كتير صدر عليهم القرار ده وعادي وبطمن الناس اللي بيسألوا عليا متخفوش انا بتكرم في برشلونة وسعيدة".





قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب: "أنا بتعامل مع أهم بنوك في مصر، وأن هذا الشيك كان تخليص حسابات زوجية بيننا، وكان قبل ما نتطلق طلعت الشيك ده وانا ليا عندة حقوق كتير أوي مطلبتهاش منه لحد دلوقت، ومفكرتش أن أسجنه أو أبلغ عنه وأنا كنت ممكن أقدر أسجنه".

وتابعت سمية الخشاب أنها كانت من الممكن أن تقاضيه وتعرضه للحبس بعد الاعتداء عليها بوحشية أدى إلى نزيف حاد بالطحال، قائلة: "دا واحد مش طبيعي وبيقول ايه يعني طحال دا ملهوش لازمة ".

وذكرت سمية الخشاب: "الشيك بسبب وجود حسابات بيننا وخلصناها بأمانة ربنا وقولتله ده اللي ليك عندي واتفضل وقولتله استني قبل ما تصرف الشيك لأني برة مصر ومعنديش رصيد يكفي.. هي مش قضية مرعبة ولا حاجة رجال أعمال كتير صدر عليهم القرار ده وعادي وبطمن الناس اللي بيسألوا عليا متخفوش أنا بتكرم في برشلونة وسعيدة".





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