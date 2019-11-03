أبرزها تطبيق للمشاهير.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على جوجل بلاي لهذا الأسبوع



يمكنك تحميل اللعبة من هنا



4. لعبة Vectronomy:



هي لعبة تجمع بين platforming 3D والصوت الألكتروني بعبارات ملموسة، يمكنك مزامنة حركات المكعب إلى إيقاع الموسيقي مخدر وتتطور في وضع يتغير باستمرار، كما يقدم vectronom وضع المنافسة التي يمكن لما يصل إلى أربعه لاعبين، حيث يمكنك توصيل وحدات تحكم Bluetooth الخارجية.



يمكنك تحميل اللعبة من هنا



5. تطبيق Cameos on Google:

متوفرة أيضًا علي نظام التشغيل iOS منذ العام الماضي، والآن متاحة على أندرويد، ويتيح التطبيق الجديد للمشاهير حول العالم الرد أو الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بهم والتي يبحث عنها المستخدمون على بحث جوجل، وذلك عبر فيديو مسجل بالصوت والصورة مع إجابة السؤال، وبالرغم من توافره على متجر التطبيقات إلا أنه يعمل بنظام الدعوات الموجهة والتي تخص المشاهير فقط.



يمكنك تحميل التطبيق من هنا يمكنك تحميل اللعبة من4. لعبة Vectronomy:هي لعبة تجمع بين platforming 3D والصوت الألكتروني بعبارات ملموسة، يمكنك مزامنة حركات المكعب إلى إيقاع الموسيقي مخدر وتتطور في وضع يتغير باستمرار، كما يقدم vectronom وضع المنافسة التي يمكن لما يصل إلى أربعه لاعبين، حيث يمكنك توصيل وحدات تحكم Bluetooth الخارجية.يمكنك تحميل اللعبة من5. تطبيق Cameos on Google:متوفرة أيضًا علي نظام التشغيل iOS منذ العام الماضي، والآن متاحة على أندرويد، ويتيح التطبيق الجديد للمشاهير حول العالم الرد أو الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بهم والتي يبحث عنها المستخدمون على بحث جوجل، وذلك عبر فيديو مسجل بالصوت والصورة مع إجابة السؤال، وبالرغم من توافره على متجر التطبيقات إلا أنه يعمل بنظام الدعوات الموجهة والتي تخص المشاهير فقط.يمكنك تحميل التطبيق من

من بين التطبيقات العديدة على متجر جوجل بلاي "Google Play Store"، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني، أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.1. تطبيقات الرفاهية الرقمية من جوجل:أطلقت جوجل خلال الأسبوع الماضي تطبيقات جديدة تدعي تجارب الرفاهية الرقمية "Digital Wellbeing Experiments"، وهي منصة لتشجيع المصممين والمطورين على دمج الرفاهية الرقمية في منتجاتهم، ويمكن لأي شخص استخدام المنصة لمشاركة أفكاره وأدواته التجريبية لمساعدة المستخدمين على التقليل من استخدام الهاتف الذكي، ومن بين هذه التطبيقات "Unlock Clock" ويساعد مستخدمه على تقليل عدد مرات استخدام الهاتف خلال اليوم، "Post Box" يساعد المستخدم لاستلام الإشعارات على دفعات في الوقت الذي يحدده، "We Flip" يساعد هذا التطبيق الأصدقاء والعائلة للبعد عن هواتفهم خلال العطلات للتخلص من الإزعاج والإشعارات، "Morph" يعمل التطبيق على تنظيم استخدام التطبيقات على الهاتف بناءً على الوقت أو الموقع أثناء اليوم، "Desert Island" يعمل على مساعدة المستخدمين على التركيز من خلال تحديد عدد من التطبيقات الأكثر أهمية بالنسبة لهم لاستخدامها على مدار اليوم.2. لعبة NBA Now:يعود موسم كره السلة مرة أخري في الولايات المتحدة، ولذلك فانه ليس من المستغرب أن نجد ألعاب جديدة مخصصة لموسم NBA، تغمرك اللعبة في من عالم الامتياز حيث تلعب دور مدير عام بناءً على فريقك الذي تقوم باختياره، ومن الواضح أن الهدف هو الفوز بالبطولة في نهاية المباريات الفاصلة.يمكنك تحميل اللعبة من3. لعبة Bad North: Jotunn Edition:بعد الاقبال الكبير علي لوحات المفاتيح وأجهزه الكمبيوتر، هذه اللعبة الاستراتيجية نوع من برج الدفاع، حيث الهدف هو حماية الجزيرة الخاصة بك من غزو فايكنج والبقاء علي قيد الحياة، أنها لعبة جيدة من حيث الرسومات والديناميكيات، ولكن يمكنك دفع 5 دولارات مقابل اللعبة.