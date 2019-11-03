جامعة الإسكندرية تنظم ماراثون رياضيا للتوعية بخطر الإدمان

تنظم جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، ماراثون رياضي ضمن مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" وذلك يوم الجمعة المقبل، على كورنيش البحر.



ينطلق الماراثون من منطقة كليوباترا وصولا إلى نادى فاروس البحري بمنطقة برأس التين" بمشاركة قيادات الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب ورموز المجتمع السكندري والقوات المسلحة والبحرية والأكاديمية البحرية، الأندية الاجتماعية ومراكز الشباب والرياضة.



وقال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الماراثون يأتي في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بقضايا الشباب وتفعيلًا لدورها الريادي في مكافحة انتشار الإدمان.



وأضاف رمضان، أن المبادرة تهدف أيضا إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والمحافظة علي الصحة وتجنب أخطار التدخين والانزلاق في خطر الإدمان والتعاطي، وإدماج أطراف متنوعة من المجتمع للتكاتف والعمل على إيجاد حلول للمشكلة والمساهمة في تنفيذ أنشطة المبادرة.