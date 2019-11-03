Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الإسكندرية تنظم ماراثون رياضيا للتوعية بخطر الإدمان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
ماراثون رياضي للتوعية
ماراثون رياضي للتوعية بخطر الإدمان
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تنظم جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، ماراثون رياضي ضمن مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" وذلك يوم الجمعة المقبل، على كورنيش البحر.

ينطلق الماراثون من منطقة كليوباترا وصولا إلى نادى فاروس البحري بمنطقة برأس التين" بمشاركة قيادات الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب ورموز المجتمع السكندري والقوات المسلحة والبحرية والأكاديمية البحرية، الأندية الاجتماعية ومراكز الشباب والرياضة.

وقال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الماراثون يأتي في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بقضايا الشباب وتفعيلًا لدورها الريادي في مكافحة انتشار الإدمان.

وأضاف رمضان، أن المبادرة تهدف أيضا إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والمحافظة علي الصحة وتجنب أخطار التدخين والانزلاق في خطر الإدمان والتعاطي، وإدماج أطراف متنوعة من المجتمع للتكاتف والعمل على إيجاد حلول للمشكلة والمساهمة في تنفيذ أنشطة المبادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ كوبين من هذا المشروب .. قولى وداعا لدهون البطن والأرداف

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

نزيف في المخ .. وفاة طفل بعمر 3 سنوات بسبب خلافات بين أمه وزوجها

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

حكم تقبيل اليد .. العلماء والوالدين والصالحين "جائز" بشروط

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية