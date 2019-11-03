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اقتصاد

اتحاد الصناعات: صناعة التعدين في مصر مرتبطة بالمخاطر والأعباء

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
مؤتمر اخبار اليوم
مؤتمر اخبار اليوم
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محمد يحيى و ولاء عبد الكريم تصوير ايهاب اشرف
أكد المهندس تامر أبوبكر، رئيس غرفة الصناعات التعدينية والبترولية باتحاد الصناعات، إن تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القومي يتم عبر الصناعة والخدمات، موضحا أنه لا يمكن اختزال القطاع التعديني في الملاحات فقط إذ تستحوذ علي 15% من جملة الإنتاج التعديني.

وأوضح أبو بكر ، في تصريحات خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن القطاع التعديني ينبغي أن يقوم علي الصناعات المنجمية، موضحا أنه يستحوذ حاليا علي أرقام متواضعة للغاية بما يمثل 0.93% من الناتج المحلي الإجمالي علي الرغم من أنه يمثل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا وقد يصل في بعض البلدان لـ10% .

أضاف أبوبكر، أن صناعة التعدين في مصر مرتبطة بالمخاطر و الأعباء، إذ أن من بين 200 اتفاقية تعدينية يتم توقيعها لا ينفذ منها سوي واحدة فقط.
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