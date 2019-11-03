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رياضة

الأهلي يقرر عدم خوض مباراة ودية في معسكر الإمارات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:26 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي المقام حاليا في الإمارات والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة؛ سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، ووافق الجهاز الفني على قيام اللاعبين بجولة حرة داخل مدينة دبي.

وشهدت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
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