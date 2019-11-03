الأهلي يقرر عدم خوض مباراة ودية في معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي المقام حاليا في الإمارات والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة؛ سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، ووافق الجهاز الفني على قيام اللاعبين بجولة حرة داخل مدينة دبي.



