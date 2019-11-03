العلم في الإمارات.. تعرف على تفاصيل الاحتفال به

يوم العلم يجسد التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، حيث يتم رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات، تعبيرًا عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد.



تهدف الاحتفالية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، حيث يعتبر علم الدولة رمزًا لهويتها التاريخية، بل ويجسد طموحات وآمال شعبها، كرمز للسلام والأمان والسعادة.



وبدوره قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم العلم في تغريدة اليوم، عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرفقة بعلم الإمارات: "في يوم العلم.. نحتفي بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا .. ونجدد عهد الولاء والانتماء للوطن وأن تبقى رايتنا كما تسلمناها من أبائنا وأجدادنا عالية خفاقة".



ويُشار إلي أن علم الإمارات العربية المتحدة الحالي، قد اعتمد بتاريخ الثاني من ديسمبر العام 1971، حيث رفعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، بين يديه في اليوم نفسه، معلنا إياه علما لدولة الإمارات المتحدة، كدولة مستقلة ذات سيادة.



ويتضمن العلم الوطني الألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، التي ترمز للوحدة العربية ويبلغ طول العلم نصف عرضه، وصممه الإماراتي عبد الله محمد المعينة، والذي شغل بعدها منصب وزير مفوض في وزارة خارجية الإمارات.



ويوم العلم مناسبة وطنية أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013، حيث تزدان دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المناسبة، بألوان العلم الإماراتي، والتي تصادف الثالث من نوفمبر من كل سنة.



وترفرف في هذا اليوم الرايات فوق كل بيت إماراتي، حيث تقام أنشطة وفعاليات على شكل احتفالات، من طرف الدولة ممثلة بحكومتها وشعبها والمقيمين فيها بل تقوم مؤسسات القطاع العام ممثلة في الوزارات برفع الأعلام في هذا اليوم، ثم مؤسسات القطاع الخاص، وبعد ذلك يقوم كافة أبناء الشعب الإماراتي والنساء والأطفال برفع علم الدولة على مختلف المباني في كل إمارة، وذلك استعدادا للاحتفال بهذا اليوم، وتعبيرا عن مدى المحبة والولاء للقيادة الإماراتية.