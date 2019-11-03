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رياضة

مش عارف اقول ايه... جنش يوجه رسالة لـ طبيب المنتخب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:50 م
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم جنش
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ياسمين تيسير
وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الاول رسالة لـ محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول

ونشر جنش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له بصحبة طبيب المنتخب

وعلق : " حبيبي يا دكتور محمد ابو العلا مش عارف أقول لحضرتك ايه علي تعبك معايا و شكرا للبروفيسور فالتر الحمد لله


وكان جنش تعرض لـ قطع في وتر اكيلس خلال معسكر المنتخب الاول استعداد لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 الماضية

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