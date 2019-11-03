جريمة غامضة.. العثور على جثة حلاق رونالدو في فندق بسويسرا

عثر أحد عمال النظافة بفندق سويسري على جثة "ريكاردو ماركيز فيريرا"، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وفوجئ العامل بجثمان فيريرا ممددا على السرير، وقد تعرض لعدة طعنات نافذة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.





المصفف الشهير فيريرا هو ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، وارتبط اسمه بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.





وبدأت السلطات السويسرية تحقيقا للكشف عن قاتل فيريرا، لكنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة.





واكتشف المحققون خيطا مهما عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.



