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رياضة

سوء الحظ يلازم عمرو وردة .. لاريسا يفوز على كريت في الدوري اليوناني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:48 م
عمرو وردة لاعب نادي
عمرو وردة لاعب نادي لاريسا
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إسماعيل محمود
قلب نادي لاريسا تأخره بهدفين أمام نادي كريت لفوز بثلاثة أهداف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري اليوناني.

باغت ليساندرو سيميدو وكوسماس تسيلينيديس لاعبا كريت، فريق لاريسا بهدفين لفريقه في الدقيقتين 4 و7 من زمن المباراة من الشوط الأول ، لكن رد رفاق عمرو وردة كان قاسيًا.

رد لاريسا تمثل في ريمونتادا من 3 أهداف عن طريق لاعبيه فانيليس موراس في الدقيقة 14، و رادومير ميلوسافليفيتش في الدقيقة 69 و أبيولا داودا في الدقيقة 79، ليحقق الفريق فوزه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وشارك المحترف المصري عمرو وردة مع فريقه لاريسا في المباراة كاملة ، وأحرز هدفًا ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي لاريسا للنقطة 15 في المركز الخامس ، وتوقف رصيد نادي كريت عند النقطة 16 في المركز الثالث.
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