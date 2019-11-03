سوء الحظ يلازم عمرو وردة .. لاريسا يفوز على كريت في الدوري اليوناني

قلب نادي لاريسا تأخره بهدفين أمام نادي كريت لفوز بثلاثة أهداف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري اليوناني.



باغت ليساندرو سيميدو وكوسماس تسيلينيديس لاعبا كريت، فريق لاريسا بهدفين لفريقه في الدقيقتين 4 و7 من زمن المباراة من الشوط الأول ، لكن رد رفاق عمرو وردة كان قاسيًا.



رد لاريسا تمثل في ريمونتادا من 3 أهداف عن طريق لاعبيه فانيليس موراس في الدقيقة 14، و رادومير ميلوسافليفيتش في الدقيقة 69 و أبيولا داودا في الدقيقة 79، ليحقق الفريق فوزه الرابع في الدوري هذا الموسم.



وشارك المحترف المصري عمرو وردة مع فريقه لاريسا في المباراة كاملة ، وأحرز هدفًا ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي لاريسا للنقطة 15 في المركز الخامس ، وتوقف رصيد نادي كريت عند النقطة 16 في المركز الثالث.