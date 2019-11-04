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مرأة

احتياطات لا تنسيها قبل التقشير الكيميائي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:38 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن التقشير الكيميائي للبشرة يعد من العلاجات المتميزة في عالم التجميل، كونه يجدد سطح البشرة ويحسن من مظهرها.

وأوضح أن التقشير الكيميائي يتم عن طريق إزالة الطبقة العليا من الجلد للسماح له بالنمو مرة أخرى بدون شوائب، منوها بأنه إذا كان التقشير على مستوى أعمق كلما كانت النتائج أفضل، وتكون المخاطر أعلى والآلام أقوى وفترة العلاج والنقاهة أطول.

وذكر الدكتور رامي العناني، أن نتائج القيام بالتقشير الكيميائي تتوقف على أكثر من عامل أبرزها نوع البشرة ومدى العناية بها، قبل وبعد العملية، وخبرة الطبيب ومستوى معيشة المريض وظروف العملية نفسها.

وأكد الدكتور رامى العنانى، أنه يجب قبل العملية أن يقوم الطبيب بتحديد المستوى المطلوب للتقشير، وما نوع المادة التي يفضل استخدامها، وهذا يعتمد على نوع الجلد والمناطق التي تريد تقشيرها، والنتيجة التي ترغبها، ومن الضروري أن يوضح الطبيب أيضا مستوى المخاطر وكل الاحتمالات، ويفضل في هذه المرحلة تقشير "بقعة اختبار" لتبين النتائج بشكل أفضل، لاسيما مع أصحاب البشرة الداكنة.
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