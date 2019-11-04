المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن تعاقدات جديدة لأعمال درامية

اجتمع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المنتج أحمد الجابرى في صدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة ، على أن تكون البداية عبر إنتاج مسلسلين جديدين ليتم الدفع بهم قريبا.



وتم الكشف عن تفاصيل المسلسل الأول باسم "رحيل زهرة" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب ويخرجه حسنى صالح و ينتمى للدراما الصعيدية يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ومناخ يتم تقديمه لأول مرة في هذه النوعية من الدراما سواء فى الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن، والعمل بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، محمد رياض وفنانين آخرين، وسينطلق التصوير الأسبوع المقبلة فى العديد من الأماكن داخل القاهرة وأيضًا خارجها مثل حلايب وشلاتين، الأقصر، الواحات، تيرانى، كوم أمبو.



كما يحتوى العمل على 30 أغنية كتبها عبد الرحمن الأبنودى قبل وفاته، وتغنيهم المطربة ياسمين علي.



ويأتي هذا التعاون بعد أن أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي، وذلك من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.



وأعلنت عن تعاقدها مع المنتجة مها سليم على انتاج مسلسل شبر ميه إضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج أحمد عبد العاطي.



وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار على مسلسل قيد عائلى اضافة الي تعاقدها سابقا على مسلسل الزعيم عادل أمام فالنتينو من إنتاج رامي عادل امام و هشام تحسين.



وصرح تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ان الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع مع أجل إثراء الدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.



وأضاف مرسي أن السوق المصرى و العربي يتسع لإضافة شركات إنتاجية أخرى من أجل دراما هادفة ويتم عرضها طوال شهور العام و ليس فقط خلال شهر رمضان المعظم و هو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصرية والعربية.