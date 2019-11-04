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فن

هند صبري: تتويج فيلم نورا تحلم بـ التانيت الذهبي إحساس لا يوصف

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:04 ص
هند صبري
هند صبري
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة هند صبري، عن سعادتها البالغة بفوز فيلم نورا تحلم من مهرجان أيام قرطاج، و تتويجها كأفضل ممثلة للمرة الثانية بعد تتويجها باللقب من قبّل مهرجان الجونة.

وقالت هند صبري من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" :"احساس لا يوصف .. تتويج #نورا_تحلم بالتانيت_الذهبي و تتويجي أحسن ممثلة للمرة الثانية في 25 سنة من مهرجان بلادي و أعرق مهرجان في إفريقيا #أيام_قرطاج_السينمائية .. شكرا للجمهور الذي أستمد منه قوتي .. محبتكم تاج على راسي".

يذكر أن شاركت هند صبري مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، وإيرادات مرتفعة في دور عرض السينما.
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