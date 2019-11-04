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اقتصاد

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 4-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي والبنوك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
الدولار
الدولار
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عبد العزيز جمال


سعر الدولار اليوم الاثنين 4-11-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 4-11-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.08، وبيع : 16.18

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.95 وبيع : 18.07

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.80 وبيع : 20.93


سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.31 وبيع : 16.42

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.86 وبيع : 14.96

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.28 وبيع : 4.31

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.98 بيع : 53.35

سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.37 ، وبيع : 4.40

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.28 وبيع : 2.29


سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.09، وبيع : 16.19


سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين 4-11-2019 شراء : 16.09، وبيع : 16.19


سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.27 ، وبيع : 4.31



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