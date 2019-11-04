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أخبار العالم

بسبب مظاهرات العراق.. دونالد ترامب ينشر تغريدة باللغة العربية.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة باللغة العربية على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر ترامب مقطع فيديو من هجوم المتظاهرين العراقيين على القنصلية الإيرانية في كربلاء، والذي نشرته قناة "إيران إنترناشونال" بعنوان: "العراق: حرق جدار القنصلية الإيرانية في كربلاء".

واندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين عراقيين وقوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء العراقية، وذلك بعدما حاول المتظاهرون اقتحام القنصلية تنديدًا بالتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للعراق.

ووضع المتظاهرون العلم العراقي على جدار القنصلية بعد محاصرتها، وطالبوا بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد.

ويأتي ذلك امتدادًا لرفض الشارع العراقي للتدخل الإيراني في شئون بلادهم، بعدما عبروا عن ذلك في عدة مناسبات كان آخرها إزالة اسم مرشد إيران السابق، روح الله الخميني، من شارع في محافظة النجف، وتغيير اسم الشارع إلى "شهداء ثورة تشرين".

وخلال الاحتجاجات، سقط نحو 260 قتيلا وأصيب نحو 12 ألفا، بحسب إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
بسبب مظاهرات العراق.. دونالد ترامب ينشر تغريدة باللغة العربية.. فيديو
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