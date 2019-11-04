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أخبار البلد

القوات المسلحة:إحباط محاولة 4707 أفراد الهجرة غير الشرعية..وضبط مليون ونصف قرص مخدر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانات قالت فيه إنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى منها "9 على الإتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".

- القضاء على 77 فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

- اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

- ضبط وتدمير 33 سيارة ، و 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية.

- القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

- ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس و 3045 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 5831 كيلو جرام من جوهر الحشيش و7082 كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى 59 كيلو جراممن مادة الأفيون و 1,579,89 قرص مخدر

- إكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو وثلاث مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة فدانين ، وضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

كما تم ضبط 22 أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية 4707 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط 3 هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .

- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و جنديين أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم .
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