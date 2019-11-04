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مرأة

بملابس غامضة.. ساندى فى أحدث ظهور لها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:39 م
ساندي
ساندي
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.

وتألقت الفنانة الشابة ساندى بإطلالة غامضة، مرتدية بنطلون أسود وتيشيرت أسود وكاب، وهو ما اعتبره البعض من جمهورها ومتابعيها بأنها إطلالة تدل على الغموض.

واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون البنى ووضع مكياج عيون تلائم مع النظارة التى ظهرت بها ونالت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها.

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