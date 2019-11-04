المشاهد الأولى لـ سقوط قتلى في تظاهرات بغداد.. فيديو

الصور الأولى لسقوط قتلى في تظاهرات بغداد https://t.co/6obLznt98D — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 4, 2019

بثت قناة سكاي نيوز أول مشاهد لسقوط قتلى في تظاهرات العاصمة العراقية بغداد.وذكرت القناة أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين في شارع الرشيد في العاصمة بغداد.وذكرت وكالة رويترز أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين في بغداد وقتلت 5 على الأقل.وأفادت سكاي نيوز بسقوط جرحى في صفوف المتظاهرين جراء تفريق قوات الأمن للمحتجين عند جسر الأحرار في بغداد.وذكرت في وقت سابق أن 4 قتلى من المتظاهرين سقطوا إثر إطلاق الرصاص عليهم خلال تفريق القوات العراقية للتظاهر أمام قنصلية إيران في مدينة كربلاء.وأغلق المتظاهرون في النجف جنوب العراق مقر شركة اسيا سيل لخدمة الهاتف والإنترنت.