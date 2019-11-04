لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه





عادة ما تفضل النساء إعادة ترتيب أثاث المنزل وتغيير مظهره، من أجل الشعور بشيء مختلف، أو إضفاء لمسات جديدة على الأثاث وبعض الديكورات لتمنحك منزلك مظهرًا أنيقًا ومختلفًا حتى لا تشعري بالملل.يمكنك استغلال الأنتريه ليكون الفرصة لتغيير شكله بطرق بسيطة ورخيصة غير مكلفة، لإضافة بعض الأفكار واللمسات العصرية التي تجعل شكل الأنتريه جديدًا ومختلفًا، إليكي بعض الأفكار التي قد تساعدك في تغيير شكله :1- الوسائد الملونةيمكنك شراء مجموعة من الوسائد الملونة الصغيرة وتوزيعها على الأنتريه فهي عصرية وتحمل ألوان مبهجة وتضفي شكلًا مميزًا على غرفة الجلوس.2- المفارش الفرووهي مناسبة لهذه الأجواء وفي الشتاء، وتمنح منزلك الفخامة والأناقة، فيمكنك الاستعانة ببعض القطع الفرو وتنسيقها على الأنتريه مع العناية بها والحفاظ عليها جيدًا لأنها سريعة الاتساخ.3- تغيير الطاولةعادة ما يصاحب الأنتريه طاولة مناسبة له، يمكنك تغييرها واختيار أخرى بشكل مختلف عن السابقة، واختيار مجموة ديورات بسيطة توضع فوقها لتمنح الأنتريه مظهرًا مختلفًا.