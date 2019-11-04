Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:00 م
افكار لتجديد شكل
افكار لتجديد شكل الانتريه
Advertisements
رشا عوني
عادة ما تفضل النساء إعادة ترتيب أثاث المنزل وتغيير مظهره، من أجل الشعور بشيء مختلف، أو إضفاء لمسات جديدة على الأثاث وبعض الديكورات لتمنحك منزلك مظهرًا أنيقًا ومختلفًا حتى لا تشعري بالملل.

يمكنك استغلال الأنتريه ليكون الفرصة لتغيير شكله بطرق بسيطة ورخيصة غير مكلفة، لإضافة بعض الأفكار واللمسات العصرية التي تجعل شكل الأنتريه جديدًا ومختلفًا، إليكي بعض الأفكار التي قد تساعدك في تغيير شكله :

1- الوسائد الملونة
يمكنك شراء مجموعة من الوسائد الملونة الصغيرة وتوزيعها على الأنتريه فهي عصرية وتحمل ألوان مبهجة وتضفي شكلًا مميزًا على غرفة الجلوس.

2- المفارش الفرو
وهي مناسبة لهذه الأجواء وفي الشتاء، وتمنح منزلك الفخامة والأناقة، فيمكنك الاستعانة ببعض القطع الفرو وتنسيقها على الأنتريه مع العناية بها والحفاظ عليها جيدًا لأنها سريعة الاتساخ.

3- تغيير الطاولة
عادة ما يصاحب الأنتريه طاولة مناسبة له، يمكنك تغييرها واختيار أخرى بشكل مختلف عن السابقة، واختيار مجموة ديورات بسيطة توضع فوقها لتمنح الأنتريه مظهرًا مختلفًا.

لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
لمسات ناعمة ورخيصة.. 3 أفكار لتجديد شكل الانتريه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفارش مزخرفة أبرزها.. 8 مقتنيات تضيف لمطبخك لمسة جمال

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

فى فصل الخريف.. حولى منزلك من الصيفى إلى الشتوى بـ لمسات بسيطة

ترشيحاتنا

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

بحد أقصي 100 ألف جنيه..النواب يقر نهائيا رسوم التوثيق والشهر العقارى للخبرات السابقة

بـ بطانة قصيرة.. كارمن سليمان بإطلالة جريئة تعرضها للانتقاد | شاهد

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

أخبار الحوادث.. محاكمة ياسمين الخطيب ورانيا يوسف.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر

بعد حبسها لـ زوجها أحمد عبد الله محمود.. شاهد 10 إطلالات لـ سارة نخلة

مفاجئة شيري أريزو 6.. سيدان بلمسات جاجوار X-Type قريبا في مصر