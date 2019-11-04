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أخبار البلد

مبنى الركاب 2.. شاهد انفوجراف للتطويرات بـ مطار شرم الشيخ الدولي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:11 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
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نورهان خفاجي
ينشر "صدى البلد"، انفوجراف توضيحيا لأعمال التطويرات التي تمت في مطار شرم الشيخ الدولي، وشهد افتتاحها الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، وتشمل مبنى الركاب رقم (2) بالمطار.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية لتصل إلى 9 ملايين راكب سنويًا.

ويعد مطار شرم الشيخ من أهم  مطارات الجذب السياحى بمصر وذلك للأهمية الكبيرة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بين المدن السياحية على مستوى العالم ولذلك فمن الضروري أن يتم تطوير المطار بشكل دائم ومستمر لاستيعاب الازدياد المستمر في أعداد الرحلات الجوية وأعداد السائحين الذين يتوافدون إلى المدينة الساحرة من مختلف أنحاء العالم.
مبنى الركاب 2.. شاهد انفوجراف للتطويرات بـ مطار شرم الشيخ الدولي
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