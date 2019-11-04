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مرأة

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:06 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وأثارت الفنانة نرمين ماهر جدلًا كبيرا خلال ظهورها فى أحدث جلسة تصوير بملابس كاجوال.

وحظيت الصور التى نشرتها نرمين ماهر عبر حسابها على "إنستجرام"، بإعجاب عدد كبير من متابعيها، كما أشادوا في تعليقاتهم بإطلالتها.

وظهرت نرمين ماهر بإطلالة مختلفة، مرتدية بنطلوناجينز ازرق ونسقت معه حزام اسود وهو ما أبرز رشاقتها ومعه قميص بجلد الثعبان، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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