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خبير في الحركات الإسلامية يفضح الإخوان: يتبعون أيديولوجية هدم الدول

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:32 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
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هاني حسين
قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في الكذب والتضليل وهذا التنظيم معتمد على ايديولوجية تؤمن بهدم الدول والمجتمعات لبناء دولتهم.

وأضاف ماهر فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "عناصر الإخوان يعتقدون أنهم الجماعة المسلمة والمؤمنة الوحيدة المسئولة عن العالم ولابد أن تكون أستاذة للعالم ولابد من هدم المجتمعات وفقا لعقيدة الإخوان".

تابع ماهر فرغلي: "الاخوان يهدمون المجتمع بنشر الشائعات وترويج الأكاذيب وتضخيم السلبيات وتهويل الإيجابيات ويعتمدون على حروب الجيل الخامس، وجماعة الإخوان وضعت خطة لاستقطاب الجماهير عبر السوشيال ميديا الترويج للشائعات والأكاذيب والتنفيذ".

وأكمل ماهر فرغلي: "جماعة الإخوان الإرهابية روجت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة ولكن هذا أمر خاطئ وعار تماما من الصحة".
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