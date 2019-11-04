المقاصة يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة أسبوع

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، الدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة اسبوع خلال الفترة من 11 حتي 18 نوفمبر الجاري، وذلك فى إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري الطويلة بسبب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر .



ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عددا من المباريات الودية مع أندية الممتاز والدرجة الأولى.



و يسعى ميدو للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف وقبل مواجهة حرس الحدود فى الجولة السادسة بالدورى.



وأدى فريق المقاصة تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وتم التركيز علي تدريبات الأحمال ورفع اللياقة البدنية ، وتم تخصيص جزء من المران للأمور الفنية وبعض الجمل التكتيكية المعينة، خاصة التمريرات السريعة تحت الضغط ونقل الكرة في مربعات .



وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تحت قيادة الجهاز المعاون، بينما قام ميدو بالاشراف على هذه المجموعات وتوجيه التعليمات الخاصة.