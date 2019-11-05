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رياضة

جمال الغندور: نسبة أخطاء التحكيم طبيعية.. ومحمود البنا من بين الأفضل.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
الحكم محمود البنا
الحكم محمود البنا
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محمد رشاد
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود البنا، يعد من أفضل الحكام بمصر خلال الفترة الحالية ، مشيرا الى أن أخطاء التحكيم طبيعية .

وتابع جمال الغندور، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لم تحدث أخطاء مؤثرة خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري الممتاز إلا في مباراتي الاتحاد السكندري مع وادي دجلة، والزمالك مع مصر المقاصة»، معلقا «نسبة أخطاء الحكام طبيعية وليست مرتفعة، ونسعى إلى تخفيضها».

وأكد جمال الغندور، «لم تحدث أي أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصريالممتاز».
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