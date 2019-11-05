بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة لها.



وظهرت إنجي المقدم في الصورة، بإطلالة شتوية أنيقة وجريئة، حيث ارتدت جاكيت بيج ، ونسقت فستان اسود قصير، فيما انتعلت بوت اسود طويل فوق الركبة باللون الأسود.



وأكملت إنجي المقدم إطلالتها، بقبعة سودا وجوانتى فى يديها، فيما بدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.



ولم تتكلف إنجي المقدم فى استخدام مستحضرات التجميل، واكتفت ببعض اللمسات البسيطة.