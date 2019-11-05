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ديني

بمناسبة مولده.. الأوقاف تنظم ندوة بمسجد الحسين عن حياة النبي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
الاوقاف
الاوقاف
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محمود ضاحي
تنظم وزارة الأوقاف اليوم، الثلاثاء، ندوة بعد صلاة العشاء، بعنوان "حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة"، من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، بمحافظة القاهرة.

ويشارك في الندوة؛ كل من الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور هانى تمام، مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

وقالت وزارة الأوقاف إن الندوة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.
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