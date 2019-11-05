ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال مواطن مقابل عدم نشر صور مخلة له

تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإجبار مواطن بالتوقيع على ورقة بيضاء والاستيلاء منه على مبالغ مالية، مقابل عدم نشر صور مخلة له .
تبلغ لقسم شرطة الساحل من مواطن قرر تضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وإكراهه على توقيع ورقة على بياض وتصويره بصورة غير لائقة ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل عدم نشر تلك الصور.
وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بإجراء تحريات عن الواقعة التى تبين صحتها، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم ورقة بيضاء مذيلة ببصمة وتوقيع المجنى عليه- 2 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة" "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة" .
واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بسابقة تعرفه على المبلغ وقاما بالاتفاق على التقابل بمقر عمل أحد المتهمين، وعقب حضوره قاما المتهمين الآخرين بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم واستولوا منه على مبلغ مالى، وقيامهم بتصويره بإستخدام الهاتفين المضبوطين وإكراهه على توقيع ورقة على بياض ومساومته على دفع مبلغ مالى أخر مقابل عدم نشر تلك مقاطع الفيديو، كما أضافوا إنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطالبتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.