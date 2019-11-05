ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال مواطن مقابل عدم نشر صور مخلة له

تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإجبار مواطن بالتوقيع على ورقة بيضاء والاستيلاء منه على مبالغ مالية، مقابل عدم نشر صور مخلة له .





تبلغ لقسم شرطة الساحل من مواطن قرر تضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وإكراهه على توقيع ورقة على بياض وتصويره بصورة غير لائقة ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل عدم نشر تلك الصور.





وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بإجراء تحريات عن الواقعة التى تبين صحتها، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم ورقة بيضاء مذيلة ببصمة وتوقيع المجنى عليه- 2 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة" "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة" .



