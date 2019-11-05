رغد صدام حسين تستعد للتوجه إلى السعودية.. لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن رغد صدام حسين ستشارك بالحضور في مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض، الشهر المقبل، وذلك بعدما تسلمت دعوة من السفير السعودي في عمان.



وقال مصدر مطلع إن "لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية"، حسبما نقل موقع "السومرية" العراقي عن المواقع الأردنية.



وأضاف المصدر أن "السفير السعودي سلم رسالة دعوة إلى رغد صدام حسين لزيارة المملكة العربية السعودية والحضور في مؤتمر (العراق.. آفاق مستقبلیة)، المقرر عقده في الرياض في الشهر القادم".



وأشار المصدر إلى أن "السفير أعرب عن قلق وأسف المملكة العربية السعودية من مسار الأحداث في العراق".